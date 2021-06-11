Толстой призвал оперативно отреставрировать памятник воину-освободителю в Кузьминках
18:13 11.06.2021
«Возле памятника установлен стенд, информирующий о том, что с 20 октября 2020 года ведутся реставрационные работы, которые должны быть завершены к 30 июня 2021 года. Однако работы до сих пор не начинались, реставраторов никто не видел, памятник находится в полуразрушенном состоянии. Считаю подобное отношение к памяти героев-освободителей и просьбе ветеранов войны кощунственным и недопустимым», – сказано в письме депутата по этому поводу к главе ГКУ «Мосреставрация» Валерию Гаврилову и префекту Юго-Восточного административного округа Андрею Цыбину. Реставрацию необходимо провести очень быстро, считает депутат.
«Нам бы хотелось, чтобы этот памятник выглядел красиво. Это центральная наша аллея, где собирается много людей», – заявил Михаил Спектр, ветеран, прошедший Освенцим.
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