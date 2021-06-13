Блинкен рассказал, в чем он согласен с Путиным
16:45 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой опустились до худшего уровня за последние годы. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу "Фокс ньюс", выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.
"Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным", - ответил Блинкен на просьбу журналиста прокомментировать соответствующее заявление главы российского государства.
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