Особый режим на въезд в регион установили власти Ивановской области
21:10 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Особые правила на въезд установили в Ивановской области для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям, в связи с ухудшением эпидемической остановки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении. <…> Причина такого решения оперштаба - ухудшение эпидситуации в столице", - говорится в сообщении.
Так, прошедшим полный курс вакцинации гражданам по прибытии в регион не нужно соблюдать самоизоляцию или предоставлять справки. Въехать в регион могут также те, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, которой был сделан не ранее, чем за три дня до въезда, или те, кто имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года.
Эти же правила касаются приема и размещения граждан в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, говорится в сообщении официального сообщества Ивановской области "ВКонтакте". "Во всех остальных случаях нужно соблюдать самоизоляцию 14 дней/ весь срок пребывания", - отметили в сообщении.
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