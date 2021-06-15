Вассерман предложил внести обществознание в список обязательных предметов на госэкзаменах
14:23 15.06.2021
Обществознание необходимо включить в список обязательных предметов на государственных экзаменах в РФ, считает известный участник интеллектуальных игр, аналитик Анатолий Вассерман. По его мнению, эта дисциплина способна сформировать у школьников систему ценностей, позволяющую им критически оценивать информацию, поступающую из внешнего мира. Напомним, 15 июня школьники в РФ по выбору сдают Единый государственный экзамен по обществознанию. «Сейчас школьники имеют практически неограниченный доступ к огромным объёмам информации наравне со взрослыми, - констатирует Вассерман. - Они чаще подвержены пропаганде и настоящим провокациям. Обществознание, или обществоведение, каким я его помню, при качественном преподавании формирует у ребёнка систему ценностей и ориентиров, по которым он может фильтровать получаемую информацию».
По словам аналитика, обществознание – недооцененная дисциплина, однако ее нужно сделать обязательной на государственных экзаменах. «Только грамотный состав авторов должен писать учебники по обществознанию, - полагает Вассерман. - Понятный язык, структурированное изложение помогут подросткам сделать правильные выводы и не поддаться на попытки вовлечения в незаконную деятельность. В этой области знаний нет требований к научной точности. Главное – доступность, простота изложения и познавательность». Вассерман считает, что школьникам важно самим учиться делать выводы, формулировать мысли "без перекосов" в то или иное политическое течение. «В этом, среди прочего, могут помочь проверенные временем советские учебники и практики», – считает аналитик.
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