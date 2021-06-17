В Москве выявили 6 195 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 195, до 1 260 089. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,49%. Днем ранее было выявлено 5 782 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса (против 75 днем ранее), их общее число составило 21 198, следует из сообщения штаба.