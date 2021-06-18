Евгений Попов: В поддержку реставрации Покровского храма в Филях собраны сотни подписей горожан
17:08 18.06.2021
В Москве началось обсуждение проектно-сметной документации, которая будет использована для получения гранта на возвращение первозданного вида Покровского храма в Филях. «Безусловно, здание нужно как можно скорее реставрировать, - заявил телеведущий Евгений Попов на встрече с настоятелем храма, протоиереем Борисом Михайловым и руководителем Департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым. - Это одно из красивейших архитектурных сооружений Москвы, прекрасный пример нарышкинского барокко. Городские власти готовы выделить бюджетные средства на его восстановление. Сегодня обсудили варианты реконструкции с настоятелем храма и руководителем Мосгорнаследия. Планируется, что внизу будет храм для богослужений, а наверху – музей. По сути, здесь и сейчас находится древлехранилище, даже проходят выставки. Но историческим экспонатам нужны особые условия для хранения и экспозиции».
Общественники намерены добиваться спасения здания, построенного в XVII веке. В результате нескольких встреч с представителями Министерства культуры РФ и Мосгорнаследия, появилась возможность получить бюджетное финансирование не реконструкцию. Параллельно волонтеры штаба Попова собирают подписи в поддержку реставрации храма, удалось собрать уже сотни автографов. «Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях необходимо вернуть первоначальный облик, чтобы он стал местом притяжения не только жителей района, но также всех москвичей и гостей столицы, - говорит заведующая филиалом «Филевский парк» центра социального обслуживания «Можайский» Татьяна Чистякова. - Думаю, что и территории возле храма необходимо уделить особое внимание. Здесь можно разбить великолепный парк, в котором с удовольствием будут проводить время и пенсионеры, и дети, и молодежь нашего района и города».
Кроме того, Алексей Емельянов поддержал идею Евгения Попова включить вопросы защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия, которую разрабатывает телеведущий. Как считает руководитель Мосгорнаследия, эта инициатива позволит сохранить архитектурные памятники в городе, что особенно важно для Москвы.
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