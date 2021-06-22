Герой России Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек
12:58 22.06.2021
|Фото Ивана Степанова
Романенко также рассматривает возможность объединения усилий с Анной Кузнецовой по разработке единого документа, призванного помочь бабушкам и дедушкам, которые помогают молодым родителям.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что не исключает возможности введения особых «декретных выплат» для «бабушек и дедушек», заметив, что предложение следует обсудить, конкретизировать сроки и размеры выплат.
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