Герой России Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек

12:58

Фото Ивана Степанова

Помощь бабушек и дедушек молодым родителям неоценима и должна быть по достоинству вознаграждена, заявил депутат Госдумы Роман Романенко, который поддержал соответствующую инициативу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, озвученную на XX Съезде «Единой России». Парламентарий отметил, что пожилые родители помогают воспитывать маленьких внуков зачастую в ущерб себе, иногда даже увольняясь с работы. Забота о детях – ответственное и сложное занятие, а потому идею Кузнецовой оплачивать труд бабушек и дедушек Романенко считает правильным. «На мой взгляд, хорошее, справедливое предложение», – прокомментировал Роман Романенко. Кроме того, парламентарий заявил, что у него тоже есть инициативы, ориентированные на ту же группу работающих пожилых граждан, которые, при внесении изменений в Трудовой кодекс смогут брать дополнительные оплачиваемые отпуска и помогать молодым родителям в уходе за детьми.

Романенко также рассматривает возможность объединения усилий с Анной Кузнецовой по разработке единого документа, призванного помочь бабушкам и дедушкам, которые помогают молодым родителям.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что не исключает возможности введения особых «декретных выплат» для «бабушек и дедушек», заметив, что предложение следует обсудить, конкретизировать сроки и размеры выплат.