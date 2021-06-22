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Герой России Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек

12:58 22.06.2021

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Фото Ивана Степанова
Помощь бабушек и дедушек молодым родителям неоценима и должна быть по достоинству вознаграждена, заявил депутат Госдумы Роман Романенко, который поддержал соответствующую инициативу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, озвученную на XX Съезде «Единой России». Парламентарий отметил, что пожилые  родители помогают воспитывать маленьких внуков  зачастую  в ущерб себе,  иногда даже увольняясь с работы. Забота о детях – ответственное и сложное занятие, а потому идею Кузнецовой оплачивать труд бабушек и дедушек Романенко считает правильным. «На мой взгляд, хорошее, справедливое предложение», – прокомментировал Роман Романенко. Кроме того, парламентарий заявил, что у него тоже есть инициативы, ориентированные на ту же группу работающих пожилых граждан,  которые, при внесении изменений в Трудовой кодекс смогут брать  дополнительные оплачиваемые отпуска и помогать  молодым родителям в уходе за детьми.

Романенко также рассматривает возможность  объединения  усилий  с Анной Кузнецовой по разработке  единого  документа, призванного помочь бабушкам и дедушкам, которые помогают молодым родителям.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков  заявил, что не исключает  возможности введения особых «декретных выплат» для «бабушек и дедушек», заметив, что предложение  следует обсудить,  конкретизировать сроки и размеры выплат.

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