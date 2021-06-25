Отели на Кубани, где возникнут вспышки коронавируса, превратят в обсерваторы - губернатор
11:05 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Краснодарского края считают выполнимыми новые ограничения, вводимые при заселении в отелях и гостиницах в июле и августе, они не представляют угрозы проведения турсезона в крае, кроме того, средства размещения, где будут выявлять очаги заражения коронавирусом, планируется трансформировать в обсерваторы, заявил журналистам в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В четверг после объявления о новых ограничительных мерах на курортах Кубани, эксперты туротрасли сообщали, что это может привести к высокой доли отмены броней на отдых в регионе.
"Мы под угрозу сезон не ставим: сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон - как минимум, на осень. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны - бесплатно! Надо также учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор, а этого никто не хочет", - приводит пресс- служба администрации Краснодарского края слова губернатора.
По его словам, с началом курортного сезона на Кубани фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса, он отметил, что до введения в качестве обязательного требования при заселении на курортах Кубани наличия сертификата о вакцинации еще месяц, поэтому успеть это требование выполнить возможно.
Накануне Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 3 календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.
Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.
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