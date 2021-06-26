Представитель ВОЗ в России рассказала, как можно остановить пандемию уже в этом году

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС, что остановить пандемию коронавируса в текущем году возможно, но только при ответственном поведении каждого человека.

"Остановить пандемию можно. Надо ее остановить в этом году, но надо быть очень решительными и сказать себе: "Я сделаю все возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно", - сказала она.