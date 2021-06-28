Сергей Собянин вручил 11 активистам памятные медали «Волонтеры Москвы»

17:14

Сегодня на Ленинградском проспекте мэром Москвы Сергеем Собяниным был открыт волонтерский центр, там же мэр вручил 11 активистам добровольческого движения памятные медали «Волонтеры Москвы».

«Вы просили, чтобы создали такой, постоянно действующий наш собственный дом волонтеров, молодежных волонтеров, молодежный центр волонтерства. Это было бы невозможно, если бы реально столько людей не участвовали в этом движении. Реально сотни тысяч москвичей участвуют так или иначе в волонтерском движении», - подчеркнул в своей речи глава города.

Говоря о достижениях добровольческого движения, мэр сделал особенный акцент на вклад волонтеров в помощь москвичам, попавшим в тяжелую ситуацию с самого начала прошлого года, выделил их вклад в борьбу с пандемией коронавируса, особо отметив создание набирающего обороты волонтерского движения вакцинации.

«Мы думаем над развитием новых площадок и нам понадобятся новые помощники, чтобы обеспечить москвичам комфортный процесс (вакцинации) и в то же время сохранить им защиту. <...> Сложный процесс, но так как у нас медиков и врачей не прибавляется, нам нужна реальная ваша помощь», - рассказал мэр столицы.

Молодёжный волонтёрский центр на Ленинградском проспекте размещён в здании 1880 года постройки, капитальный ремонт которого был проведён в январе 2020 – июне 2021 гг. Был отремонтирован фасад, заменена кровля и инженерные коммуникации, внутренние перегородки, дверные блоки, окна и витражи, выполнена отделка помещений, установлены системы вентиляции и кондиционирования, обустроены 2 входные группы.

Трехэтажное (+подвал) кирпичное здание (общая площадь более 1. тыс. кв. м) обустроено тремя универсальными площадками для проведения мероприятий и связью с добровольческим сообществом. Центр оборудован всем необходимым для комфортной работы волонтерских групп.

В новом молодежном центре на Ленинградском проспекте для добровольцев в целях обучения, общения и обмена опытом будут устраиваться различные мероприятия по обмену опытом, в том числе семинары, круглые столы, мастер-классы.