В Самаре при столкновении маршрутки и легкового автомобиля пострадали четыре человека
20:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 17:15 (16:15 мск) произошло столкновение легкового автомобиля "Киа" и микроавтобуса "Ситроен" (маршрут №203) в Промышленном районе Самары. В машинах находились 9 человек (детей нет): 4 человека в легковом автомобиле и 5 человек в микроавтобусе. Четыре человека направлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.
Прокуратура региона проводит проверку, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехал прокурор района.
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