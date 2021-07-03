В Самаре при столкновении маршрутки и легкового автомобиля пострадали четыре человека

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Самаре, четыре человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области.



"В 17:15 (16:15 мск) произошло столкновение легкового автомобиля "Киа" и микроавтобуса "Ситроен" (маршрут №203) в Промышленном районе Самары. В машинах находились 9 человек (детей нет): 4 человека в легковом автомобиле и 5 человек в микроавтобусе. Четыре человека направлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.



Прокуратура региона проводит проверку, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехал прокурор района.



