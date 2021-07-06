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Белоруссия ограничит транзит товаров из Германии в Россию и Китай

15:32 06.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через Белоруссию в Россию и Китай. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. Это ответ официального Минска на европейские санкции.

Под ограничения, напомним, попали белорусские чиновники и силовики, банковский сектор и отдельные отрасли белорусской экономики.

Кроме того, ЕС закрыл для всех белорусских самолетов свое воздушное пространство и рекомендовал европейским перевозчикам избегать полетов над Белоруссией.  Эхо Москвы

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