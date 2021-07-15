Сделать медицину привлекательной для бизнеса может только государство - Румянцев

18:48

Фото Ольги Макаровой

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев высказал свой взгляд на развитие взаимодействия государства и частного капитала в сфере здравоохранения.

Эксперт подчеркивает, что в Российской Федерации медицина зависит от государства сильнее, чем другие отрасли, и это касается не только производства оборудования и фармацевтики, но и подготовки кадров. Их готовят университеты и факультеты независимо от того, где впоследствии будет работать специалист, в частной или государственной клинике. Учитывая этот факт, доктор Румянцев уверен в необходимости привлечения бизнеса для инвестирования медицины.

Он приводит цифры, согласно которых в РФ ввозится 90% медицинского высокоточного оборудования, необходимого для проведения диагностики и терапии. Он считает такое положение дел недопустимым, справедливо полагая, что страна, производящая современное оружие и воплощающая в жизнь космические программы в состоянии обеспечить себя необходимым оборудованием для поддержания здоровья населения. В связи с этим, он предлагает государству привлечь, хотя бы частично, отечественных производителей, разместив тендеры на медтехнику.

“Наши компании, несомненно, обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы выпускать высокотехнологичную оптико-электронную, лазерную и другую необходимую для медицины технику. Проблема только в финансировании проектов. И здесь должен быть четкий заказ со стороны государства, оформленный, например, в виде в дополнительной целевой программы бюджета” - говорит доктор.“Без госзаказа и поддержки со стороны государства не будет отечественных счетчиков и сепараторов крови, биохимических комбайнов, аппаратов ультразвуковой, рентгеновской, магнито-резонансной и позиционно-эмиссионной диагностики, ускорителей фотонного и протонного облучения”.

Он, также, уделил внимание теме производства лекарственных средств, отдельно выделив стартующую в конце года программу «Фарма-2030», выстроенную не на контактном производстве, а на инновациях и современных разработках российских ученых. Отрасль способна удовлетворить нужды фармацевтики, но работать будет при четко выстроенной системе гос. заказа.

“Проблемы с регистрацией российских вакцин от коронавируса за рубежом могли быть связаны, в том числе, и с тем, что у нас не выстроена система получения международной регистрации. Проверяющие органы смотрят не на конечный результат, а на все этапы технологического производства — от получения сырья до готовой формы. И если мы хотим играть по международным правилам, мы должны тщательно соблюдать все необходимые технологии. Это вопрос не политики, а репутации” - говорит академик.

Отдельно им были затронуты аспекты взаимодействия частной и государственной медицины. Основатель центра им. Рогачева считает, что получение гарантий сотрудничества на долгосрочной основе позволит бизнесу работать наравне с государством в сфере здоровья населения.

“Государство должно стать основным драйвером любого бизнеса, связанного с медициной — будь то выпуск медицинского оборудования, производство и импорт лекарств или работа частных клиник в системе ОМС. Только опираясь на помощь и содействие государства, бизнес и медицина смогут взаимодействовать максимально полезно для каждого из нас” - сказал, подводя итоги, Александр Румянцев.