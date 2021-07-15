Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
12:27 15.07.2021
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Фото из личного архива А. Вассермана
«В районах Восточного округа существует серьезный дефицит спортивных объектов. Жителям негде заниматься, хотя только в Измайлове есть два заброшенных стадиона. Если их привести в порядок, желающих тренироваться рядом с домом будет очень много», – выразил уверенность аналитик. Он считает стадионы ООО «Ольга» и «Ракета», можно сделать современным спортивным кластером, при условии должного ремонта и оснащения.
«Единственный вариант вернуть стадионы к жизни – это перевести их на баланс города. Я уже сталкивался с подобными проблемами в Восточном округе и знаю, как действовать», – подчеркнул эрудит. Анатолий Вассерман. Спортивный кластер, считает Анатолий Вассерман, это не просто большая тренировочная площадка, это, в первую очередь, зонирование по разным видам деятельности, которые непременно найдут своих сторонников.
«Польза таких спорткомплексов еще и в том, что они позволяют разнообразить выбор доступных дисциплин, а значит – увеличить потенциальную аудиторию: там можно заниматься с друзьями, единомышленниками, всей семьей», – сказал в заключении Анатолий Вассерман.
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