Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман

12:27

Фото из личного архива А. Вассермана



Создать современные, хорошо оснащенные спортивные комплексы на базе неиспользуемых стадионов, размещенных в спальных районах столицы, предложилна встрече с молодыми активистами Восточного округа столицы.

«В районах Восточного округа существует серьезный дефицит спортивных объектов. Жителям негде заниматься, хотя только в Измайлове есть два заброшенных стадиона. Если их привести в порядок, желающих тренироваться рядом с домом будет очень много», – выразил уверенность аналитик. Он считает стадионы ООО «Ольга» и «Ракета», можно сделать современным спортивным кластером, при условии должного ремонта и оснащения.

«Единственный вариант вернуть стадионы к жизни – это перевести их на баланс города. Я уже сталкивался с подобными проблемами в Восточном округе и знаю, как действовать», – подчеркнул эрудит. Анатолий Вассерман. Спортивный кластер, считает Анатолий Вассерман, это не просто большая тренировочная площадка, это, в первую очередь, зонирование по разным видам деятельности, которые непременно найдут своих сторонников.

«Польза таких спорткомплексов еще и в том, что они позволяют разнообразить выбор доступных дисциплин, а значит – увеличить потенциальную аудиторию: там можно заниматься с друзьями, единомышленниками, всей семьей», – сказал в заключении Анатолий Вассерман.