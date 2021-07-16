Андрей Воробьев: Мы давно занимаемся вводом земли в сельскохозяйственный оборот

13:45

Фото пресс-службы правительства Московской области

Каждый метр земли в Подмосковье должен работать и приносить пользу. Губернаторпроверил, как вводят в оборот сельхозземли в городском округе Кашира – в частности, на предприятии «Русское поле». Губернатор также протестировал технику, которую компания приобрела на субсидии от области. За рулем трактора «Кировец» Андрей Воробьёв вспахал землю.

«Мы давно занимаемся вводом земли в оборот. Когда-то в Московской области было 500 тыс га, сейчас – почти миллион га пахотных земель. Это показатель того, что сегодня аграрии получают и прибыль, и поддержку государства: федеральная программа по покупке техники, по освоению земли и, конечно же, технологии. Когда ты используешь самые современные технологии, у тебя есть рентабельность, возможность развиваться. Особенно важно это для отдаленных территорий. Кашира – как раз один из таких прекрасных уголков Подмосковья, – сказал Андрей Воробьёв. – Наши аграрии добиваются хороших результатов, они могут реинвестировать, расширять свое производство. Теперь мы смотрим на отдачу, чтобы с каждого гектара было больше урожая, выручки, налогов».

Земельная площадь ООО «Русское поле» – 8,5 тыс га, из них 7,5 тыс га – пашня. В этом году здесь посеяно 769 га озимой и 94 га – яровой пшеницы, 436 га – ярового ячменя, 1360 га – ярового рапса. В 2022-м планируется увеличить посевные площади и урожайность, обновить парк сельскохозяйственных машин и тракторов.

«Мы активно пользуемся субсидиями, спасибо большое правительству Московской области за помощь. Инновации позволяют с меньшими затратами производить как можно больше. Три маленьких трактора заменяет один большой, – сказал директор ООО «Русское поле» Александр Кошелев. – С этих полей мы получим урожай в самом начале августа следующего года. Надеемся, он будет на уровне среднеевропейского – не ниже».

В Подмосковье с 2013 по 2020 годы в сельскохозяйственный оборот ввели более 470 тыс га неиспользованных земель, в 2021-м планируется еще около 45 тыс га.

«Мой стаж работы шофером и трактористом – 50 лет. Нынешняя техника ни в какое сравнение не идет с предыдущей: коробка–полуавтомат, кондиционер. Работать одно удовольствие, – сказал тракторист Сергей Свирин. – Сейчас убираем бурьян, потом распашем поле и начнем сеять озимые».