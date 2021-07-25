При Байдене Америка "извиняется перед всем миром" - Трамп
10:30 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы не должны извиняться перед всем миром. Мы извиняемся за Америку, точно так же, как [бывший президент Барак] Обама извинялся, помните это? Он извинялся", - заявил Трамп в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона). Трансляцию ведут местные телеканалы.
По его утверждению, Байден исповедует "философию, которая заключается в том, что Америка ставится на последнее место". "Это насмешка над нашей страной", - полагает Трамп. "Они должны извиниться перед Америкой за то, что они с ней сделали", - добавил бывший хозяин Белого дома, говоря о демократах.
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