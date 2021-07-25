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При Байдене Америка "извиняется перед всем миром" - Трамп

10:30 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что при президентстве демократа Джо Байдена Америка "извиняется перед всем миром", хотя не должна это делать.

"Мы не должны извиняться перед всем миром. Мы извиняемся за Америку, точно так же, как [бывший президент Барак] Обама извинялся, помните это? Он извинялся", - заявил Трамп в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона). Трансляцию ведут местные телеканалы.

По его утверждению, Байден исповедует "философию, которая заключается в том, что Америка ставится на последнее место". "Это насмешка над нашей страной", - полагает Трамп. "Они должны извиниться перед Америкой за то, что они с ней сделали", - добавил бывший хозяин Белого дома, говоря о демократах.

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