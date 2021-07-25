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После паводков в Забайкалье вновь открыт поездов по мосту на Транссибирской магистрали

18:20 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье, говорится в официальном телеграм- канале РЖД.

"В 17:54 по московскому времени реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд № 11 Владивосток - Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто. Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста", - отмечается в сообщении.

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