После паводков в Забайкалье вновь открыт поездов по мосту на Транссибирской магистрали

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье, говорится в официальном телеграм- канале РЖД.



"В 17:54 по московскому времени реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд № 11 Владивосток - Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто. Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста", - отмечается в сообщении.



