В начале сентября в Москве пройдет четвертый Столыпин-форум
11:27 26.07.2021
9-10 сентября 2021 года в Москве пройдет IV Столыпин-форум. Как и прежде, его организаторами выступают Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) МИД России и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
Основная цель Форума - честный, открытый и независимый диалог о мировой и российской экономике нового времени.
Деловая программа этого года посвящена анализу изменений, произошедших в эпоху постковида, поиску ответов на вопросы о том, как преодолеть последствия инфекции и вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста.
Более 200 спикеров Форума примут участие в мероприятиях разного формата, включая две пленарные дискуссии.
Центральное событие первого дня будет сфокусировано на обсуждении вопросов глобального влияния пандемии на мировую экономику, рассмотрении лучших практик по выводу национальных экономик из кризиса, изучению реакции на возникшие сегодня вызовы и барьеры.
Пленарная дискуссия второго дня будет сосредоточена на российской повестке, включая повышение инвестиционной привлекательности, влияние промышленности на экологию и государственные меры поддержки бизнеса.
Как и прежде, на площадке Форума соберутся представители российских и иностранных органов власти, признанные мировые эксперты, руководители ведущих отечественных и зарубежных компаний, представители нового поколения предпринимателей.
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