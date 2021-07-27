Китай предложил США выбрать сотрудничество или конфронтацию

07:56 Источник: REGNUM

Соединенным Штатам в своей политике в отношении Китая предстоит выбрать сотрудничество или конфронтацию, заявил 27 июля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«Ван И сказал, что нынешние китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами. Американской стороне следует серьезно подумать и сделать правильный выбор, будет ли следующий шаг переходом к конфликтной конфронтации или к улучшению и развитию», — говорится в заявлении ведомства.