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НОВОСТИ

Китай предложил США выбрать сотрудничество или конфронтацию

07:56 27.07.2021 Источник: REGNUM

Соединенным Штатам в своей политике в отношении Китая предстоит выбрать сотрудничество или конфронтацию, заявил 27 июля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«Ван И сказал, что нынешние китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами. Американской стороне следует серьезно подумать и сделать правильный выбор, будет ли следующий шаг переходом к конфликтной конфронтации или к улучшению и развитию», — говорится в заявлении ведомства.

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