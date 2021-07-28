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НОВОСТИ

Венгрия будет принимать сертификаты о прививке российскими вакцинами для визы

19:00 28.07.2021 Источник: Интерфакс

Посольство Венгрии в РФ будет принимать документы на визу с сертификатом о вакцинации от коронавируса любым российским препаратом.

"По условиям посольства Венгрии, прием документов возможен с сертификатом о прививке любой российской вакциной. Нужно распечатать документ о полной вакцинации с портала госуслуг с QR-кодом и приложить его к комплекту документов", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в колл-центре визового центра VFS Global.

Там напомнили, что со 2 августа можно подать заявление на визу по всем целям поездок.

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