МИД РФ считает, что дело литовского оппозиционера Палецкиса сфабриковано

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дело в отношении литовского оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса сфабриковано и носит политизированный характер. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.



"Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории", - отметил Бикантов.



На Смоленской площади указали на то, что за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис уже привлекался к уголовной ответственности в 2011 году. "Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны", - подчеркнул Бикантов, добавив, что политик был приговорен к шести годам лишения свободы без каких-либо убедительных доказательств его вины.



