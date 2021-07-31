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МИД РФ считает, что дело литовского оппозиционера Палецкиса сфабриковано

17:10 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дело в отношении литовского оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса сфабриковано и носит политизированный характер. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.

"Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории", - отметил Бикантов.

На Смоленской площади указали на то, что за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис уже привлекался к уголовной ответственности в 2011 году. "Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны", - подчеркнул Бикантов, добавив, что политик был приговорен к шести годам лишения свободы без каких-либо убедительных доказательств его вины.

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