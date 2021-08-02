На реставрацию двух береговых фортов в Кронштадте выделят более 1 млрд рублей
11:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он напомнил, что осмотр фортов в Кронштадте является одной из популярных экскурсий для жителей и гостей Санкт- Петербурга. Два береговых форта - "Александр I" и "Кроншлот" - долгое время были частью оборонительных сооружений, а сейчас нуждаются в реставрации и местами в серьезной реконструкции.
"На эти цели выделим более 1 млрд рублей. Рассчитываем, что после проведения необходимых работ эти сооружения станут важной частью нового туристического кластера "Остров фортов" и будут способствовать созданию в Кронштадте обширной культурной программы", - сказал глава кабмина.
Он отметил, что "такое поручение дал президент", в целом подчеркнув, что правительство "продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры".
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