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НОВОСТИ

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть погибшие

11:10 04.08.2021 Источник: Интерфакс

Два человека погибли в среду в результате столкновения двух пассажирских поездов близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии, информирует чешское радио.

Еще несколько десятков человек получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.

На месте происшествия работают медики и десятки спасателей.

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