Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
16:15 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около двух с половиной месяцев понадобится Ирану для того, чтобы получить материалы для производства ядерного оружия. Такое мнение выразил в среду министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая на брифинге для послов стран, входящих в Совет Безопасности ООН.
"Иран нарушил все руководящие принципы Совместного всеобъемлющего плана действий, и ему остается лишь около 10 недель до обретения оружейных материалов, необходимых для создания ядерного оружия. Пришло время для дел, слов уже недостаточно", - приводит его высказывания пресс-служба Минобороны еврейского государства.
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