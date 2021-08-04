СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию
16:13 04.08.2021
Сбербанк проводит акцию, действующую со 2 августа до 30 сентября 2021 года, в рамках которой клиенты банка имеют возможность оформить потребительский кредит на рефинансирование со ставкой от 8,9%. Рефинансирование со ставкой 8,9% доступно по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей, также снижена ставка на кредиты до 1 миллиона рублей, в этом случае ее нижняя граница составит 10,9%.
“Данная акция открывает новые возможности для наших действующих и наших новых клиентов. Удобный процесс в Сбербанк-онлайн, без очередей и справок, и теперь ещё выгоднее ставки – всё это позволит нашим клиентам за считанные минуты снизить платежи по своим кредитам. Я уверен, что данная акция будет пользоваться большой популярностью”, — выразил уверенность Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка
Сервис “Кредитный потенциал” призван помочь клиентам банка в вопросах кредитования, клиенты с помощью сервиса способны быстро и четко оценить свои возможности, получить предложения банка по доступным им займам. На сегодняшний день сервисом пользуются ежемесячно около 5 млн человек.
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