Украина заверила, что примет меры для безопасного голосования в диппредставительствах РФ - Памфилова
20:45 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зарубежные избирательные участки для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы, как правило, открываются на базе дипломатических и консульских представительств, в Грузии такой возможности нет, в отличие от Украины. Об этом ТАСС в среду сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Организация голосования за рубежом является компетенцией МИД России. Как правило, избирательные участки образуются на базе дипломатических и консульских представительств. Соответственно, в тех странах, с которыми у Российской Федерации нет дипломатических отношений, нет соответствующих возможностей для проведения голосования. Примером такой страны является Грузия", - сказала Памфилова.
"С Украиной дипломатические отношения есть. Там функционируют четыре росзагранучреждения, на территории которых, по согласованию с властями Украины, будут открыты избирательные участки. По информации МИД, украинская сторона заверила, что предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности участков в дни голосования", - сказала Памфилова.
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