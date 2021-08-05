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Поставка "Спутника V" в Бразилию отложена на неопределенный срок

22:20 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализация контракта на поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилию, заключенного консорциумом северо-восточных штатов страны и Российским фондом прямых инвестиций, приостановлена, ее прибытие в Бразилию отложено на неопределенный срок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего данное объединение.

"Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт", - говорится в заявлении.

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