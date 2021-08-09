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Российские полисы обязательного медицинского страхования начали оформлять в ДНР

20:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Услуга по оформлению полиса обязательного медицинского страхования для граждан РФ, проживающих в Донецкой народной республике (ДНР), стала доступной в отделениях Единого регистрационного центра республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.

"В отделах Единого регистрационного центра ДНР с 9 августа 2021 года для граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики, доступна новая услуга - получение полиса обязательного медицинского страхования", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Для оформления услуги требуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также СНИЛС (для лиц старше 18 лет). Для граждан России в возрасте от 14 до 18 лет необходим паспорт или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта; СНИЛС; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Для детей в возрасте до 14 лет нужно свидетельство о рождении; СНИЛС (при наличии); паспорт законного представителя ребенка; документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

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