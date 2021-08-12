От экспорта своей вакцины Белоруссия сможет получить сотни миллионов долларов - Лукашенко
13:10 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся, значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул важность решения задачи по разработке и выпуску собственной вакцины. "В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн [белорусских рублей] инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное - результат, и в заявленные сроки", - заявил Лукашенко. "Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы", - считает он.
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