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На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей, погибли 10 человек

19:50 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате несчастного случая на восточном побережье Китая, где сильная волна смыла в море группу местных жителей. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

По его данным, ЧП произошло в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь). Все пострадавшие - люди, отдыхавшие на пляже.

Как уточнила полиция, мощная волна унесла 17 человек, шесть из них удалось спасти. Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести. Детали происшествия уточняются, ведется следствие.

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