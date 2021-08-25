Навальный призвал Запад ввести санкции против российских олигархов
21:20 25.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Политик Алексей Навальный в интервью New York Times призвал Запад ввести санкции против российских олигархов. По его словам, сами они не убивали и не сажали, но ежедневно убивают и сажают ради них.
Навальный также сравнил колонию в городе Покров Владимирской области с китайским трудовым лагерем, где повсюду видеокамеры и процветает культ доносительства. Он отметил, что жестокость выражается там не в избиениях, а в буквальном выполнении инструкций. Политик отбывает срок по делу «Ив Роше», которое считает сфабрикованным. Эхо Москвы
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