Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели
18:00 28.08.2021 Источник: Интерфакс
Иностранные студенты начнут въезжать в РФ уже со следующей недели по алгоритму, утвержденному накануне оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса, заявил в субботу министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.
"Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - сказал министр в субботу в ходе выступления на Российской креативной неделе в Москве.
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