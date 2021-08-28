Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели

18:00 Источник: Интерфакс

Иностранные студенты начнут въезжать в РФ уже со следующей недели по алгоритму, утвержденному накануне оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса, заявил в субботу министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

"Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - сказал министр в субботу в ходе выступления на Российской креативной неделе в Москве.