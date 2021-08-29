Статуя Будды в Бразилии будет выше статуи Христа
09:12 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гигантскую статую Будды открыли в субботу в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере бразильского штата Эспириту-Санту. Это самое большое изваяние Будды в Бразилии, уточняет телеканал "Глобу".
Возведение монумента завершилось еще в октябре 2020 года, а в декабре того же года было проведено его освящение по буддийскому обряду - ритуал "открытия глаз". В апреле текущего года должно было состояться открытие 350-тонной статуи из железобетона, однако этим планам помешала пандемия коронавируса.
Вместе с тем еще до открытия статуя стала привлекать немало народу. Как уточнили в монастыре, посмотреть на нее каждые выходные сюда приезжают порядка 4 тыс. человек, сообщает "Глобу". Сделать это можно бесплатно и в любое время.
Высота монумента составляет 35 метров, что на 5 метров выше, чем знаменитая статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, которая, хоть и является визитной карточкой страны, уступает габаритами другим бразильским изваяниям. Так, уже сейчас в городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс есть другой монумент, посвященный Спасителю, высотой 31,5 м, а в городе Энкантаду в штате Риу- Гранди-ду-Сул строится еще одна 35-метровая статуя Христа- Заступника.
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