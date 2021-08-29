Взрыв в Кабуле стал следствием ракетного удара

16:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв, прогремевший в воскресенье в афганской столице, стал следствием ракетного удара по одному из жилых домов. Об этом сообщило местное агентство Ашвака со ссылкой на очевидцев.

По поступающей информации, инцидент произошел недалеко от здания кабульского аэропорта. Над этим районом в настоящий момент в небо поднимаются большие клубы дыма. Сообщается, что два человека погибли, пострадали еще трое.