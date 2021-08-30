Сохранение диппредставительства США в Афганистане маловероятно - Блинкен

11:20 Источник: Газета.Ru

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, что сохранение американского дипломатического представительства в подконтрольном движению «Талибан (организация запрещена в России)» Афганистане маловероятно.

Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что со стороны Соединенных Штатов «останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября». Газета.Ru