Сохранение диппредставительства США в Афганистане маловероятно - Блинкен
11:20 30.08.2021 Источник: Газета.Ru
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, что сохранение американского дипломатического представительства в подконтрольном движению «Талибан (организация запрещена в России)» Афганистане маловероятно.
Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что со стороны Соединенных Штатов «останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября». Газета.Ru
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