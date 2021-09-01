Большинство новых бюджетных мест в вузах будет отдаваться в регионы - Путин
12:05 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время поездки на Дальний Восток.
"Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы", - указал он.
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