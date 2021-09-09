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В издательстве РГУ нефти и газа вышел учебник по критическому мышлению под редакцией Вассермана

13:37 09.09.2021

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Автор фото: Алена Куренова
Учебник «Системное и критическое мышление» под редакцией аналитика, эрудита и участника интеллектуальных игр Анатолия Вассермана вышел в РГУ нефти и газа имени Губкина.

Декан факультета комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев, комментируя выход методического пособия рассказал как факультативные занятия превратились в уникальный, полноценный курс: «Нами был предложен новый учебный курс, который мы сначала апробировали как факультатив, а в прошлом году протестировали на двух испытательных группах. По результатам апробации была утверждена окончательная программа, подготовлен учебно – методический материал, аналогов которому нет»,

На факультете Анатолий Вассерман будет читать лекции в рамках дисциплины «Основы системного и критического мышления».

Как рассказал сам аналитик:«Методических материалов будет много, в дисциплину включено не только то, что связано с интеллектуальными играми, но и многие другие методики творческого мышления».

Эрудит уверен, что каждый слушатель курса выберет что-то из предложенного материала в качестве рабочего инструмента.

«Многие задания курса или построены в стиле вопросов интеллектуальных игр, или даже взяты из них: - говорит Анатолий Вассерман, — все они не на знание, а на понимание, с зацепками, позволяющими выйти на ответ, отталкиваясь от известных вещей и следуя общим закономерностям», — рассказал эксперт.

По мнению заместителя председателя Российского творческого союза работников культуры Юлии Гладковой, методика размышлений будет полезна для всего процесса обучения, в том числе благодаря игровой форме подачи материала, ориентированного на творческий потенциал студентов.

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