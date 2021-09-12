Мэр Собянин рассказал о высокой степени готовности Большой кольцевой линии метро

11:47

В Москве проведен технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Мневников» до «Давыдково». По словам мэра Сергея Собянина, в нынешнем году должно быть построено две трети БКЛ, крайне важного для города объекта. «Запускаем техническим пуском три станции метрополитена: от «Мневников» до «Давыдково», включая станцию «Кунцевская». «Кунцевская» – важный западный участок Большой кольцевой линии метрополитена. В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка – это юго-западный и западный: от «Мневников» до «Каховской». Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться», – заявил градоначальник. После открытия участка «Мневники-Каховская» на БКЛ будут действовать уже 22 станции. Пока общая строительная готовность кольца – 88%, в частности, строители завершили проходку 97% тоннелей.

По словам мэра, планируется полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года – начале 2023 года. Как планируют городские власти, начало работы участка БКЛ от «Мневников» до «Давыдково» даст возможность улучшить транспортное обслуживание горожан, которые живут и работают в Хорошево-Мневниках, Кунцеве, Можайском районе, Фили-Давыдкове, Очаково-Матвеевском. Улучшения ощутят более 700 тыс. горожан, в том числе примерно у 90 тыс. человек метро окажется в пешей доступности. По расчетам мэрии, доступ к метрополитену позволит сократить время в поездках для местных жителей примерно на 40%.