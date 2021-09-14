В России утверждены правила работы вытрезвителей

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правила работы вытрезвителей, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения, утверждены в России. Соответствующий приказ подписали главы Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

"Приказываем утвердить правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным правилам, вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами первичного осмотра, душевыми, туалетами и комнатами временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, буфетными, помещениями для чистого и грязного белья, комнатами отдыха для сотрудников и камерами хранения. Люди, помещенные в вытрезвители, смогут рассчитывать, что им проведут санитарную обработку, предоставят спальное место, питьевую воду, при необходимости - первую медицинскую помощь, разъяснят порядок предоставления соцуслуг. Также им выдадут комплект постельного белья, нижнего белья, халат или пижаму, тапочки и средства личной гигиены в индивидуальной упаковке.

В вытрезвителях будут оказывать помощь нетрезвым людям, которые не нуждаются в помощи медиков, следует из правил. Начало срока нахождения исчисляется с момента регистрации в соответствующем журнале учета. По результатам первичного осмотра будут фиксировать оценку состояния сознания, температуру, пульс, внешнюю оценку состояния одежды и обуви, собирать жалобы и информацию об употребленных веществах. "Срок временного пребывания лица в состоянии опьянения в специализированной организации не должен превышать 24 часов. В случае истечения указанного срока в ночное время (с 22:00 до 06:00) временное пребывание лица в состоянии опьянения в специализированной организации продлевается до истечения ночного времени", - сказано в правилах.

В течение трех часов со времени размещения человека в вытрезвителе его сотрудники обязаны уведомить об этом полицию. Если в специализированную организацию доставили несовершеннолетнего, гражданина с телесными повреждениями, человека без документов, а также тех, у кого при себе обнаружили оружие или взрывчатку, уведомить об этом полицию нужно в течение одного часа. Кроме того, в приказе прописаны структура, штатная численность, параметры помещений, их освещенности, определены необходимые для подписания документы.