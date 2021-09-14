0
0
145
НОВОСТИ

В России утверждены правила работы вытрезвителей

20:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правила работы вытрезвителей, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения, утверждены в России. Соответствующий приказ подписали главы Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

"Приказываем утвердить правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным правилам, вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами первичного осмотра, душевыми, туалетами и комнатами временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, буфетными, помещениями для чистого и грязного белья, комнатами отдыха для сотрудников и камерами хранения. Люди, помещенные в вытрезвители, смогут рассчитывать, что им проведут санитарную обработку, предоставят спальное место, питьевую воду, при необходимости - первую медицинскую помощь, разъяснят порядок предоставления соцуслуг. Также им выдадут комплект постельного белья, нижнего белья, халат или пижаму, тапочки и средства личной гигиены в индивидуальной упаковке.

В вытрезвителях будут оказывать помощь нетрезвым людям, которые не нуждаются в помощи медиков, следует из правил. Начало срока нахождения исчисляется с момента регистрации в соответствующем журнале учета. По результатам первичного осмотра будут фиксировать оценку состояния сознания, температуру, пульс, внешнюю оценку состояния одежды и обуви, собирать жалобы и информацию об употребленных веществах. "Срок временного пребывания лица в состоянии опьянения в специализированной организации не должен превышать 24 часов. В случае истечения указанного срока в ночное время (с 22:00 до 06:00) временное пребывание лица в состоянии опьянения в специализированной организации продлевается до истечения ночного времени", - сказано в правилах.

В течение трех часов со времени размещения человека в вытрезвителе его сотрудники обязаны уведомить об этом полицию. Если в специализированную организацию доставили несовершеннолетнего, гражданина с телесными повреждениями, человека без документов, а также тех, у кого при себе обнаружили оружие или взрывчатку, уведомить об этом полицию нужно в течение одного часа. Кроме того, в приказе прописаны структура, штатная численность, параметры помещений, их освещенности, определены необходимые для подписания документы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 14.09.2021
Глава Комитета начштабов ВС США тайно звонил в КНР, опасаясь войны из-за Трампа - книга
0
93
19:20 14.09.2021
Путин назвал главной проблемой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем
0
189
19:18 14.09.2021
В Москве прошло обучение наблюдателей на выборах от партии "Справедливая Россия - За правду"
0
176
18:40 14.09.2021
Биологи собираются возродить мамонтов
0
253
18:21 14.09.2021
Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО
0
240
18:11 14.09.2021
5-летие Sbergile: итоги самой большой Agile-трансформации в мире
0
245
18:00 14.09.2021
Единовременную выплату родителям школьников в 10 тыс. рублей получили 20,6 млн россиян
0
268
17:40 14.09.2021
Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
0
286
17:32 14.09.2021
Порядка 70% колледжей в РФ перейдут с 2024 года на сокращенные сроки обучения - Голикова
0
325
17:12 14.09.2021
Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти
0
369

Возврат к списку