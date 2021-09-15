В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
12:05 15.09.2021 Источник: Интерфакс
Глава МИД КНР Ван И, комментируя предпринятые КНДР ракетные пуски, обратил внимание южнокорейского коллеги Чон Ый Ена на то, что не только Пхеньян проводит испытания вооружений, сообщает "Ренхап".
"Не только Север, но и другие страны предпринимают активность в военной сфере. Упоминая об этом, мы все должны вместе работать над возобновлением диалога", - сказал глава МИД КНР в среду после встречи с министром иностранных дел Южной Кореи.
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