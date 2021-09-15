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НОВОСТИ

Турция, Азербайджан и Пакистан проведут военные учения "Три брата"

12:20 15.09.2021 Источник: Газета.Ru

В рамках трехстороннего военного сотрудничества Турция, Пакистан и Азербайджан 12 сентября начали восьмидневные совместные военные учения. Об этом сообщает Arab News.

Учения «Три брата — 2021″ проводятся в азербайджанской столице Баку. Как гласит официальный анонс, их цель «дальнейшее укрепление существующих связей» между тремя армиями. Также военные отрабатывают совместный поиск новых способов борьбы с терроризмом.

На церемонии открытия генерал-лейтенант Хикмат Мирзоев, командующий спецназом Азербайджана, указал, что сотрудничество между тремя странами находится на «высшем уровне» и что принимаются важные меры по дальнейшему укреплению отношений для обеспечения безопасности региона.

Эксперты оценивают этот новый формат военного сотрудничеств как новый слой к политическим связям. В 2017 году тогдашний министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел первую трехстороннюю встречу Азербайджан-Турция-Пакистан в Баку.

Стоит отметить, что Анкара и Исламабад поддержали партнера во время 44-дневной Второй карабахской войны в сентябре 2020 года. Азербайджан вступил в конфликт с Арменией. В ноябре было подписано перемирие при посредничестве России.  Газета.Ru

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