Путин предотвратил превращение России в вассала США - Оливер Стоун

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин смог предотвратить превращение страны в вассала США, заявил в среду американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун в интервью телеканалу "Россия-24".

"Соединенные Штаты могли бы стать партнером России, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи, Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки. Для мира это было бы плохо, поскольку США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию. Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это закон природы - должен быть баланс", - сказал режиссер.

Стоун также отметил, что поначалу был сторонником экс- президента США Дональда Трампа, потому что тот выступал за нормализацию отношений с Россией. "Я сначала думал, что Трамп был разумным кандидатом, потому что он говорил: "Зачем нам воевать с русскими?" Мне это нравилось. Он размышлял как бизнесмен. Такой подход казался мне интересным", - добавил он.

Режиссер также подчеркнул, что "испытывает эмпатию" по отношению к русскому народу, потому что граждане РФ остаются "отзывчивыми, хорошими людьми". Он также заметил, что, по его мнению, Россия и США могли бы стать дружественными государствами. "Их народ (России и США) очень сильный и, в некоторой степени, высокомерен. Мне кажется, что они могли бы стать отличными друзьями. <…> Отношения могут полностью поменяться. И есть вероятность, что ситуация изменится быстрее, чем вы думаете", - резюмировал он.