Франция не станет отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки - NYT

10:05 Источник: Эхо Москвы

New York Times: Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки. По сведениям газеты, решение отменить торжества в посольстве в Вашингтоне по случаю 240-летия Чесапикского сражения принято из-за создания альянса с участием США, Великобритании и Австралии, в результате которого Австралия получит атомные подлодки.

Контракт с Францией на 66 миллиардов долларов разорван. В Париже это назвали ударом в спину и потребовали объяснений. Эхо Москвы