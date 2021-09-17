Собянин открыл монумент в честь подвига медработников в борьбе с COVID-19

14:27

На территории Сеченовского университета состоялось открытие памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», в его открытии принимали участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Комментируя событие Сергей Собянин заявил: «Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва - перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. <…> Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники - 1,5 млн уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасенных жизней и, пожалуй, это главная память».

Градоначальник особо подчеркнул работу городских служб, на протяжении пандемии работающих в напряженном режиме и отметил их совместную работу с медиками в оказании помощи населению.

Памятник представляет собой монументальную, увенчанную крестом стеллу, лицевая часть креста сформирована надписью «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стелле под крестом размещается скульптурная композиция: земной шар, который закрывают фигуры стоящих перед ним медиков, — сообщается в материале пресс-службы мэра и правительства Москвы.