Снижение заболеваемости ковидом выявили в 53 регионах РФ, в 11 регионах есть рост - Попова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день наблюдается в 53 субъектах России, еще в 11 отмечается незначительный рост. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель - без снижения и роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, он, безусловно, есть", - сказала она в информационном центре ЦИК.