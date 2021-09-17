Снижение заболеваемости ковидом выявили в 53 регионах РФ, в 11 регионах есть рост - Попова
17:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день наблюдается в 53 субъектах России, еще в 11 отмечается незначительный рост. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель - без снижения и роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, он, безусловно, есть", - сказала она в информационном центре ЦИК.
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