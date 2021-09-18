Среди голосующих онлайн москвичей провели первый розыгрыш «Миллиона призов»

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В Москве разыграли первые 10 квартир среди участников дистанционного электронного голосования в рамках программы «Миллион призов». Розыгрыш состоялся в эфире телеканала «Москва 24», победителей объявлял актер и телеведущий Александр Носик. Это был первый розыгрыш, в котором участвовали все, кто голосовал в электронном формате до 20:00 17 сентября. Участниками розыгрыша стали более 1,1 млн человек.

По данным "Москва 24", победили избиратели с кодами 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25 и 9964-3748-05.



По программе «Миллион призов» участники электронного голосования могут выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые можно будет обменять на промокоды партнеров проекта «Миллион призов» до 31 декабря. Воспользоваться баллами, приравненными к рублю можно будет оплатив товары и услуги или совершив покупки в аптеках, кафе и ресторанах до 1 апреля 2022 года.

Для участия в электронном голосовании в Москве зарегистрировались около 2,1 млн избирателей. Выборы стартовали 17 сентября, электронное голосование продлится до 19 сентября. Жители столицы выбирают не только депутатов Государственной думы, а ни своих представителей в Мосгордуме в двух округах (№19 - район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района «Проспект Вернадского»), а также муниципальных депутатов в Щукине.