Венедиктов: Жалоб на систему электронного голосования практически не зафиксировано
21:18 18.09.2021
От пользователей практически не поступает жалоб на работу системы электронного голосования, которая используется с 17 сентября в Москве. По словам руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, зафиксирован случай, когда избирательница, записанная на онлайн-голосование, пришла на избирательный участок и проголосовала традиционным способом. «Она оставила расписку, что не будет голосовать в электронном виде, потому что мы не можем ее изъять из реестра, блокчейн не позволяет. Она оставила расписку, получила бюллетень, проголосовала бумажно, электронно не проголосовала. Во всяком случае, она проголосовала один раз. Это не двойное голосование», - отметил Венедиктов.
Напомним, выборы в Москве стартовали 17 сентября и продлятся до 19 сентября. Более 2 млн человек могут участвовать в дистанционном электронном голосовании в Москве, по данным Общественного штаба, около 1,5 млн человек из них уже проголосовали онлайн. Остальные смогут сделать это в любое время до 20:00 19 сентября.
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