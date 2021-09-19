Памфилова дала поручение уволить главу ТИК Ставрополья
13:47 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.
"Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все (итоги выборов 17 и 18 сентября - прим. ТАСС), что можно отменить", - сказала Памфилова во время включения в ЦИК.
Член ЦИК Александр Курдюмов во время включения продемонстрировал запись с УИК № 1085 в Пятигорске. На кадрах видно, что поздно вечером в субботу камеру в УИК неизвестные люди закрывали шваброй и тряпкой.
НОВОСТИ
- 13:51 19.09.2021
- В Московской области организованы мобильные пункты голосования
- 13:47 19.09.2021
- В Москве число голосующих на дому меньше, чем на голосовании по поправкам к Конституции
- 13:43 19.09.2021
- Общественный штаб: Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
- 13:00 19.09.2021
- Памфилова озвучила официальную информацию по фактам вброса на выборах
- 12:35 19.09.2021
- Глава ЦИК сообщила, сколько международных наблюдателей прибыли на выборы
- 12:12 19.09.2021
- Венедиктов: Второй день выборов прошел без отбраковки избирательных урн
- 11:45 19.09.2021
- Данные по явке на выборах в Госдуму на 10:00 мск 19, 2021
- 11:44 19.09.2021
- В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомобилей среди участников дистанционного голосования
- 09:59 19.09.2021
- Возможностью отложенного решения на дистанционном голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать