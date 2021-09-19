Памфилова дала поручение уволить главу ТИК Ставрополья

13:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.

"Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все (итоги выборов 17 и 18 сентября - прим. ТАСС), что можно отменить", - сказала Памфилова во время включения в ЦИК.

Член ЦИК Александр Курдюмов во время включения продемонстрировал запись с УИК № 1085 в Пятигорске. На кадрах видно, что поздно вечером в субботу камеру в УИК неизвестные люди закрывали шваброй и тряпкой.