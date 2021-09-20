Единороссы, по предварительным данным, получают более 300 мандатов в Думе - Турчак

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает более 300 мандатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил в понедельник журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"По состоянию на 08.00 мск, по спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", - сказал Турчак.