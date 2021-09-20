АКРА повысило кредитный рейтинг опорного банка Госкорпорации Ростех

16:27

Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка

Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех повышен Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством до уровня A+(RU), прогноз «стабильный». По мнению экспертов АКРА повышение кредитного рейтинга Новикомбанка обусловлено рядом факторов, в том числе оценкой достаточного капитала, устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка, а также высокой вероятностью получения поддержки со стороны материнской компании.

Как сообщает АКРА, «Банк характеризуется качественным брендом, а также удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования», кроме того за последние четыре года Новикомбанк поднялся на 15 пунктов по объему активов, чем значительно укрепил свое положение среди российских банков.

Проведенный АКРА стресс-тест свидетельствует о способности Новикомбанка выдержать рост стоимости кредитного риска без нарушения минимально установленных пруденциальных нормативов, а также о качественной организации бизнес-процессов, минимизирующих затраты банка на обеспечение своей деятельности. Также агентством отмечен рост кейса ценных бумаг, представленных облигациями высокого кредитного качества.

Эксперты агентства отмечают качественный кредитный портфель Новикомбанка, позволяющий активно поддерживать предприятия, участвующие в направленной реализации национальных проектов и финансировании программ диверсификации. Доля гражданской продукции в структуре выручки Госкорпорации Ростех должна составлять 50% к 2025 году.

Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, стратегия Новикомбанка предусматривает дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру Госкорпорации Ростех.